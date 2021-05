Stiri pe aceeasi tema

- Așa cum am promis, au inceput lucrarile pe DJ 142L Capud – Zaries – Gara Podu Mures (Halta Mihalț) – intersecția cu drumul național 14B. Drumul va fi modernizat complet pe o lungime de 4,5km(Se va asfalta intreaga portiune). Modernizarea acestui drum va facilita deplasarea locuitorilor din zona spre…

- In vremurile in care traim, cand stresul cotidian este, parca, mai prezent decat oricand, simțim nevoia de a ne petrece cat mai placut timpul liber. De aceea, albaiulienii se vor bucura de un nou spațiu de relaxare, pe malul raului Mureș. Vecinatatea cursurilor de apa trebuie sa fie considerate o binecuvantare…

- „Au talent și se incapațaneaza sa pastreze și sa duca mai departe meserii aproape uitate. Au muzica in sange și pasiunea pentru viața in priviri. Astazi este Ziua Internaționala a Romilor, ziua in care sarbatorim cultura acestei etnii, atat de oprimata de-a lungul secolelor. In aceasta zi trebuie sa…

- Pentru a marca un inceput de drum bun pentru valoroasa instituție de cultura, doamna Carmen Mihaiu, directorul general al Bibliotecii Naționale a Romaniei, participa astazi, 1 aprilie 2021, la instalarea domnului Ștefan Stanciu ca director interimar al Filialei Biblioteca Batthyaneum. Strategia pe termen…

- Gandurile mele de recunoștința se indreapta spre toți cei care au participat, astazi, la frumoasa acțiune de ”inverzire”, din cartierul albaiulian Barabanț, intre care s-au numarat și europarlamentarul Victor Negrescu , respectiv senatorul Matieș Calin Gheorghe, puieții fiind puși la dispoziție de catre…

- „27 martie 1918 a fost una dintre cele mai semnificative zile din istoria noastra ca popor, cel puțin daca ne gandim la secolul trecut. A fost ziua in care Basarabia s-a unit cu Romania, dupa mai bine de un secol de stapanire ruseasca. Sunt 103 ani de atunci, dar nume precum Ion Inculeț, Pantelimon…

- Teatrul de Papuși „Prichindel” continua seria activitaților online cu programul WORKSHOP PRICHINDEL. Deoarece pandemia cu noul Coronavirus ne-a afectat și la inceputul acestui an toate activitațile cu public, ne-am propus sa venim in intampinarea copiilor și sa demaram un nou proiect – Micul actor.…

- „Am avut, joi, o noua intalnire cu reprezentanții organizației de tineret a USR Alba Iulia, pentru a discuta despre strategia pentru tineret și integrarea ei in cea a Municipiului Alba Iulia. Propunerea inițiala a venit din partea acestora, deoarece iși doresc o direcție clara de dezvoltare a segmentului…