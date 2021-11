Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Timișoarei a anunțat ca a semnat documentul care da startul lucrarilor pentru una dintre cele mai mari lucrari de infrastructura demarate in oraș in ultimii ani, proiect aflat in pregatire de mult timp: Pasajul Solventul. „Turnul acesta de hartii este documentația care a stat la baza autorizației…

- Monumentul din bronz in marime naturala in memoria lui Adi Barar care trebuie amplasat in zona Flora este aproape gata. Propunerea s-a facut in luna aprilie, iar Primaria Timișoara n-a reușit sa emita in cinci luni autorizația de construire, astfel ca statuia nu poate fi inca pusa in Parcul Alpinet.

- Primarul Timisoarei, Dominic Fritz, a anuntat ca un furnizor de gaz a transmis contractul semnat cu Colterm si reia furnizarea caldurii si apei calde in locuintele timisorenilor si in spitale.

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat in aceasta dimineața ca nu s-a rezolvat problema alimentarii cu gaz metan a Colterm. ”Aseara la ora 18 am fost informat telefonic de catre furnizorul de gaz cu care ajunsesem, cu sprijinul ministrului energiei, la o ințelegere pentru un contract temporar…

- In aceasta situatie s-a ajuns desi, in acest an, Primaria Municipiului Timisoara a transferat companiei energetice locale, din bugetul local, 132.000.000 de lei, dar datoriile istorice, carora li s-au suprapus penalitatile acumulate in ultimii ani, explozia pretului la energie si intarzierea unor masuri…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a reacționat dur dupa anunțul inceperii unei anchete DNA fața de Cosmin Șandru și Nicolae Bitea. „Le cer domnilor Cosmin Șandru, deputat PNL de Timiș și Nicolae Bitea, directorul STPT, demisiile de onoare din Parlament și de la conducerea companiei timișorene de transport…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a semnat al doilea contract in acest an pentru construcția unei noi creșe in municipiu. Caștigatoarea licitației, la care au participat trei firme, este... The post Creșa noua pe strada Cocea din Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz. a prezentat un nou caz-exemplu, despre cum nu se face in domeniul curațeniei, in orașul de pe Bega. O firma de construcții a fost amendata cu nu mai puțin de 30.000 de lei pentru ca și-a uitat gunoaiele pe șantier. Dominic Fritz a prezentat, desigur pe Facebook, un…