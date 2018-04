Stiri pe aceeasi tema

- Situatie dramatica in cazul Monumentului Marii Uniri, care risca sa nu mai fie amplasat la Arad datorita indolentei primarului Gheorghe Falca. In dorinta sa politica de a gasi vinovat Guvernul PSD, edilul Falca poate lasa Aradul fara monument. Numai ca deputatul PSD Adrian Todor a facut public actul…

- Monumentul Marii Uniri de la 1918 va fi amplasat in apropierea Consiliului Judetean Arad, a facut cunoscut joi, intr-o conferinta de presa, Gheorghe Falca, primarul municipiului resedinta de judet. Gheorghe Falca a precizat ca informatia cu privire la obtinerea acordului de principiu,…

- O delegatie a Ministerului Culturii si Identitatii Nationale a venit la Arad pentru a vedea ce se intampla cu Monumentul Marii Uniri. A avut loc o intrevedere la Primaria Municipiului Arad si o discutie cu Prefectul judetului Arad, Florentina Horgea in cadrul careia s-au prezentat pasii ce urmeaza sa…

- Deputatul PSD Adrian Todor a facut publica o adresa semnata chiar de ministru, prin care Ministerul Culturii il someaza pe primarul Gheorghe Falca sa demareze procedurile pentru amplasarea Monumentului Marii Uniri. Ministerul Culturii și Identitații Naționale a transmis adresa cu numarul 335/25.01.2018…

- De aproape trei luni de zile, Primaria municipiului Arad elibereaza certificate de urbanism si autorizatii de constructii, precum si prelungiri ale acestor documente, online. Ineditul este ca in momentul in care documentul este finalizat, prin intermediul unui sistem de informare online, primul din…

- Despre amplasamentul monumentului Marii Uniri s-a discutat inclusiv in Consiliul Local, acolo unde in august 2017 nu s-a reușit ajungerea la un consens. In acest context, deputatul PSD Adrian Todor a adresat, la finele anului trecut, o intrebare ministrului Culturii, cu privire la situația monumentului…

- Primarul Falca a avut si n-a putut cheltui 44 de milioane de euro. De ani de zile, Aradul are execedent bugetar. Cu banii acestia, Aradul putea avea un spital nou, un CET nou si performant, stadionul UTA finalizat sau drumuri foarte bune. Ministrul Apararii, Mihai Fifor a fost primul politician aradean…