Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Urziceni, dupa ce o femeie a nascut pe trotuar: Luam decizia cu managerul. Asta rezolva problema?! „Noi am vrut sa facem din acest spital un spital-exemplu din județul Ialomița. (...) Este pacat. Este regretabil așa ceva, e de neinchipuit (despre femeia care a nascut și barbatul care a…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza romanii care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Regatul Belgiei ca, in perioada 29-30 iulie 2023, va avea loc o greva a piloților filialei Ryanair din Belgia.Vor fi perturbari ale zborurilor acestei companii, afectand și legaturi cu…

- Vijeliile și precipitațiile abundente au provocat pagube in 22 de județe și in municipiul București, transmite ISU.„53 de localitați din 22 de județe (AB, AG, BC, BH, BT, BV, CS, CT, CV, HR, HD, MM, MS, NT, OT, SM, SB, SV și TL) și municipiul București au fost afectate, in cursul zilei de ieri, de…

- Au aparut noi informații despre copiii violați și torturați in centrele de plasament din Alexandria. Autoritațile au ignorat numeroasele sesizari facute chiar de un angajat al DGASPC Teleorman și arunca vina de la una la alta, relateaza Realitatea PLUS. In decursul mai multor ani, unul dintre educatorii…

- Au aparut noi informații despre copiii violați și torturați in centrele de plasament din Alexandria. Autoritațile au ignorat numeroasele sesizari facute chiar de un angajat al DGASPC Teleorman și arunca vina de la una la alta, relateaza Realitatea PLUS. In decursul mai multor ani, unul dintre educatorii…

- Cu mainile bandajate și cu dureri greu de suportat, fara par in cap și cu cicatrici pe fața, Dana Roba a marturisit ca se simte neputincioasa. Vedeta a spus ca incearca cu toate puterile sa le arate copiilor sai ca este puternica, insa deseori se ascunde ca sa poata sa planga.Totodata, medicii i-au…

- Circa 10% dintre medicii care efectueaza garzi suplimentare normei de baza au aderat deja la actiunea Demisia din contractele de garzi suplimentare (CIM-urile cu timp partial, aferente garzilor suplimentare normei de baza), in cadrul protestelor organizate de Federatia „Solidaritatea Sanitara”, informeaza…

- Peste jumatate dintre profesorii de la Colegiul National Gheorghe Lazar, din Sibiu au semnat, luni dimineata, pentru prelungirea grevei. La cateva ore insa, protestul a fost suspendat, dupa decizia anunțata la București de șefii de sindicat. Libertatea a vorbit cu profesoara Marcela Ciobanuc despre…