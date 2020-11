Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Sarmizegetusa, liberalul Adrian Cordos, a murit vineri dupa ce, in urma cu circa doua saptamani, s-a infectat cu noul coronavirus, potrivit unui anunt al organizatiei judetene PNL Hunedoara. In varsta de 52 de ani, impliniti in urma cu doua zile, edilul local era internat…

- Un barbat din Hunedoara și-a trait ultimele zile ale sale in chinuri groaznice. In contextul in care spitalele din Romania sunt arhipline, secțiile de Terapie Intensiva nu mai au niciun pat disponibil. Familia iși plange cu disperare ruda moarta și povestește situația dificila prin care au trecut. Cate…

- Un pacient cu COVID-19 internat in Spitalul Municipal din Medias, care nu are paturi de ATI pentru bolnavii cu noul coronavirus, a decedat vineri, in timp ce astepta sa fie transferat intr-o sectie de Terapie Intensiva dintr-un alt spital, a declarat vineri directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP)…

- "Avem livrari ale acestui medicament (Remdesivir n.red.). Dupa cum stiti si productia lui este limitata si am avut livrari inclusiv in luna septembrie si avem si in octombrie. In functie de cantitatea care vine, noi repartizam pentru fiecare spital suport Covid sau spital de faza 1, faza 2, pentru…

- Surse medicale au declarat ca Nelu Stoian, fratele manelistului Florin Salam, a murit in aceasta seara. Acesta era internat in spital de aproximativ doua luni și era infectat cu noul coronavirus. Fratele manelistului Florin Salam se afla in internat la secția de Terapie Intensiva a Spitalului…

- Tragedia s-a petrecut sambata la sectia de terapie intensiva a Spitalului de Neurochirurgie din Iasi. Pacientul a cazut in gol sase etaje si a murit pe loc. El suferea de o depresie pe fondul unor suferinte cronice, iar anuntul ca are Covid-19 l-a ingrozit. Un pacient aflat internat la Spitalul de Neurochirurgie…

- Un pacient confirmat cu noul coronavirus a murit dupa ce s-a aruncat in gol de la etajul 6 al al Spitalului de Neurochirurgie din Iași. La fața locului au ajuns echipajele de criminaliști, scrie ziarul Buna Ziua Iași.Barbatul in varsta de 55 de ani era internat in secția de Terapie Intensiva laNeurochirurgie,…

- Un medic de 44 de ani din Timisoara a murit dupa ce s-a infectat cu noul coronavirus. Doctorul Cristian Milicin era intubat de cateva zile pe Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara.Medicul s-a infectat cu noul coronavirus in urma cu aproape…