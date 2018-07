Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria se confrunta cu un declin de 5% al rezervarilor pentru turistii rusi, comparativ cu anul trecut, a afirmat marti ministrul Turismului, Nikolina Angelkova, inaintea inceperii unei reuniuni dedicate sectorului, transmite Novinite, informeaza AGERPRES . “Aceasta nu este cifra finala – si cred…

- De jumatate de secol, localnicii unui sat din judetul Neamt platesc taxele si isi fac actele de identitate... in Harghita. Totul din cauza regionalizarii din anii \'60, care a redesenat granitele judetelor din zona, iar localnicii, majoritatea etnici maghiari, au preferat sa-si faca acte pe alte adrese,…

- Situația geopolitica din Europa de Est se invarte din ce in ce mai mult in jurul Romaniei, avand in vedere zona strategica a Marii Negre, care ar permite Rusiei sa iși creeze un nod de influența imens in zona. In aceasta situație, Romania trebuie sa uite de protecție aliaților, pentru ca, in aceasta…

- Consider incorecta modalitatea in care anumite posturi de televiziune prezinta romanilor presupusele cauze ale creșterii prețurilor, menționand intre aceste cauze creșterile salariale din sectorul bugetar. Deși lucrez la Bruxelles in cea mai mare parte a timpului, urmaresc indeaproape situația…

- Mare atenție, șoferi! Incepand cu luna iunie, autoritațile din Romania vor face aceasta schimbare radicala. O noua metoda va fi pusa in practica. Toți conducatorii auto trebuie sa știe asta!Masura care va fi luata luna viitoare este impusa prin decizia comuna a... Citește AICI ce masura vor aplica autoritațile,…

- Edilul comunei Bolboși, Gheorghe Bilea, se chinuieste de doi ani sa gaseasca o firma care sa rezolve problemele grave de cadastru din localitate. Autoritațile locale sunt nevoite sa reia procedurile pentru emiterea titlurilor de proprietate dupa ce au constatat ceva incredibil. 2000…

- Cele trei deficite in crestere rapida plus indatorarea in ritm nemaivazut a Romaniei creeaza imaginea unei economii care se sufoca, nu mai are potential. Exista posibilitatea ca Romania sa intre in criza si sa nu-si mai poata onora platile, afirma prof. univ. dr. Mircea Cosea. Daca pentru…

- Dupa anii ‘90, prabusirea comunismului a adus firme din Occident in Europa de Est dornice sa profite de salariile mici si, ulterior, de accesul fara tarife in UE. Dar intre timp au crescut salariile, astfel ca angajatorii trebuie sa stimuleze calificarea angajatilor, relateaza Bloomberg.