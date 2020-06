Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce milioane de euro sunt fluturați, pe hartie, in stanga și in dreapta, pe la diverse ministere, pentru studiul noului coronavirus SARS-CoV-2, ca un raspuns european comun la pandemia de coronavirus, in viața reala lucrurile par sa fi ramas ințepenite in neputința și necunoaștere. Acest lucru…

- ■ alesii locali vor lua parte pe 19 iunie la o sedinta ordinara, cu 20 de proiecte pe ordinea de zi Alesii locali de sub Cetate vor participa, pe 19 iunie, la o sedinta ordinara ce se va desfasura on-line, prin intermediul aplicatiei Zoom. Pe ordinea de zi sint mentionate 20 de proiecte, primul de […]…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat existenta unei diferente nejustificate in cuantum de 185.889 lei (echivalentul sumei de 41.450,51 euro), intre averea dobandita si veniturile realizate, in perioada 1 iulie 2011 - 31 decembrie 2016, de catre Cristinel Viorel Farcas, fost director la o…

- Pe 16 aprilie a.c., deja fostul viceprimar de la Medgidia, Luminita Vladescu PSD , obtinea in instanta de contencios administrativ suspendarea ordinului de incetare a mandatului de ales local in dosarul 1596 118 2020. Dosarul are legatura cu ordinul prin care Luminitei Vladescu i a incetat calitatea…

- Publicația germana Der Spiegel a mers pe urmele sezonierului roman, venit in Germania la cules de sparanghel, care a murit infectat cu noul coronavirus. Nicolae Bahan a fost unul din muncitorii sezonieri aduși cu avioanele in Germania pentru a ajuta la culegerea sparanghelului. In varsta de 57 de ani,…

- ■ in aceasta perioada, multi isi petrec timpul in acest fel ■ oamenii legii vin cu recomandari utile ■ Pandemia generata de virusul SARS–CoV-2 a condus la adoptarea unor masuri speciale pentru evitarea raspindirii in societate, iar principala metoda aflata la indemina fiecaruia dintre noi, este aceea…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Horatiu Moldovan a anuntat, marti, la Digi 24, ca se pune problema modificarii strategiei de testare pentru noul coronavirus, in conditiile in care capacitarea ar putea ajunge, in doua saptamani, la peste 7.000 teste pe zi. El a precizat ca este luata in discutie…

- O ruda prin alianța a ministrului dezvoltarii a primit o funcție importanta in structura Agenției Naționale de Administrare Fiscala. Ștefan Sergiu Bordea, soțul nepoatei ministrului dezvoltarii Ion Ștefan, cunoscut ca „ministrul grinda”, a fost numit prin ordin semnat de șefa ANAF, Mirela Calugareanu,…