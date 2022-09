Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Ploiesti, liberalul Andrei Volosevici, lanseaza un atac dur la adresa presedintelui PNL Ploiesti, senatorul Roberta Anastase, dupa ce aceasta a postat pe Facebook un mesaj in care afirma ca a insistat pe langa edil cu privire la constructia unei crese. Primarul catalogheaza…

- Primarul Ploiestiului a declarat, ieri, intr-o conferinta de presa, ca nu exista probleme de functionare a sistemului de incalzire si ca exista gaz suficient pentru asigurarea agentului termic in Ploiesti. Edilul a solicitat sa fie repornita furnizarea apei calde, lansand si un atac la adresa…

- N. Dumitrescu In a patra zi de cand noul operator de termoficare a sistat furnizarea apei calde menajere in oraș, ploieștenii au ieșit in strada. Astfel, joi, zeci de persoane s-au adunat in fața Palatului Administrativ din Ploiești pentru a cere, din strada, ca acasa sa aiba, din nou, apa calda, știindu-se…

- Demisia lui Horia Tiseanu, director executiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara (A.D.I) Termo Prahova, a fost anuntata de catre oficiali ai Consiliului Judetean Prahova. Surse din institutie declarasera pentru News.ro ca lui Tiseanu i-a fost ceruta demisia de catre conducerea Consiliului Judetean…

- • Autoritatile cer reluarea in regim de urgenta a furnizarii apei • Invocand „premeditarea situatiei”, primarul Andrei Volosevici a facut plangere penala N. Dumitrescu Sistarea apei calde menajere la Ploiești, la data de 1 august a.c., care afecteaza atat activitatea instituțiilor publice din oraș,…

- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) "Termo Prahova" anunta rezilierea contractului de termoficare pentru municipiul Ploiesti, la doua luni de la incheierea acestuia, dupa ce firma care a incheiat contractul a oprit furnizarea apei calde, invocand lucrari de reparatii. Contractul este reziliat…

- Consumatorii din Ploiesti racordati la sistemul centralizat de termoficare si apa calda au ramas, incepand de luni, timp de o luna, fara apa calda, oamenii fiind notificati prin anunturi postate la intrarile in bloc cu privire la faptul ca se fac lucrari de mentenanta. Printre institutiile afectate…