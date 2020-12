Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca a discutat la sediul partidului cu primarul ales al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, despre formarea unei majoritati in Consiliul local, precizand ca Piedone nu va intra in PSD. "Am discutat despre majoritate", a afirmat Ciolacu, la finalul…

- Primarul in funcție Carhaț Aurel-Emil (PNL) a caștigat un nou mandat la conducerea primariei Bonțida, dupa alegerile locale de duminica. Rezultatele pe secții Bonțida Candidat Partid Voturi CARHAT AUREL-EMIL PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 493 CARHAT ANTON-DUMITRU PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL)…

- Eugen Safta, primarul comunei Sadova, din judetul Dolj, a murit in cursul acestei nopti, potrivit Digi24. Edilul, care candidase din partea PMP, tocmai fusese reales pentru un nou mandat, cel de al treilea.Primarul a inceput sa se simta rau la cateva ore dupa inchiderea urnelor. Imediat, rudele si localnicii…

- Presedintele Consiliului Judetean Buzau, Petre Emanoil Neagu, a declarat, duminica seara, ca primarul in functie Constantin Toma a castigat un nou mandat in fruntea municipiului Buzau, potrivit numaratorilor paralele facute de partid.

- Primarul municipiului Oradea, Ilie Bolojan si candidat PNL la functia de presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Bihor, a afirmat ca noul primar al municipiului resedinta de judet este Florin Birta, actualul viceprimar si liderul organizatiei PNL Oradea. "Este cert ca domnul Florin Birta a castigat…

- Primarul din Targu Mures, Dorin Florea, candidat independent la presedintia Consiliului Judetean Mures, a declarat, duminica, la iesirea din sectia de votare, ca judetul are nevoie sa isi recastige demnitatea. "Judetul Mures are nevoie sa-si recastige toata demnitatea si averea pe care…

- Ministrul Mediului și candidatul PNL la Consiliul Județean Iași, Costel Alexe, a declarat dupa ce și-a exprimat dreptul la vot ca este increzator ca frumusețea orașului Iași poate fi redata. „Cred ca astazi avem o șansa istorica. (…)Putem creea și dezvolta și municipiul Iași și județul Iași, sa dam…

- Patronul a doua hoteluri din Slanic Moldova susține ca ar fi fost amenințat, prin terți, de primarul din Slanic Moldova, Gheorghe Baciu, ca daca nu va vota cu el, il așteapta vremuri grele. „Nu m-a amenințat direct, dar mi-a transmis prin alte... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.