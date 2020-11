Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Argentinei, Alberto Fernandez, a decretat trei zile de doliu dupa moartea fostei vedete a fotbalului Diego Armando Maradona, scrie EFE. "In urma mortii lui Diego Armando Maradona, presedintele va decreta trei zile de doliu national, de astazi", se arata intr-un comunicat al Presedintiei…

- ​Într-un ultim interviu acordat cotidianului Clarin, Diego Armando Maradona a afirmat ca a fost si este fericit si ca fotbalul i-a oferit mai mult decât si-a imaginat."Am fost si sunt foarte fericit. Fotbalul mi-a dat totul, mai mult decât mi-am putut imagina. Daca nu…

- Diego Armando Maradona a murit, miercuri, la varsta de 60 de ani, ca urmare a unui stop cardiorespirator. Decesul acestuia a cutremurat lumea fotbalului."Nu am nicio explicatie, ci numai durere! Nu poti spune nimic in aceste momente si simt ca nu mai am capul pe umeri. Sunt distrus", a declarat, pentru…

- Cotidianul argentinian Clarin vine cu o veste care șocheaza lumea fotbalului: Diego Armando Maradona ar fi murit joi, la vârsta de 60 ani. Cauza decesului: stop cardiorespirator suferit în casa sa din Tigre. Se actualizeaza.Postarea de pe Twitter a celor de la Clarin:AHORA:…

- La 9 zile dupa ce a anunțat ca s-a infectat cu COVID-19, Simona Halep scris, tot pe Twitter, ca este suta la suta recuperata. Ulterior, tenismena de 29 de ani a transmis un mesaj de mulțumire pentru personalul medical de la "Matei Balș"."100% recuperata", a scris Simona Halep in limba engleza, la o…

- Democratul Joe Biden a reacționat dupa ce presa americana a scris ca a caștigat alegerile prezidențiale. El a scris un mesaj pe Twitter in care spune ca va fi „un președinte pentru toți americanii”. De cealalta parte, Donald Trump nu se lasa așa ușor invins. El a scris pe contul sau personal de Twitter…

- Prima Doamna a Americii, Melania Trump, a scris, vineri, pe Twitter, ca atat ea, cat și președintele, testați pozitiv pentru COVID-19, se simt bine și ii roaga pe cetațeni sa se asigure ca raman in siguranța, noteaza Mediafax.Melania Trump a scris pe Facebook faptul ca ea și președintele SUA,…

- Printre promisiunile și minciunile electorale, care circula in mediul public in momentul actual, regasim și cateva proiecte in curs de realizare. Un exemplu pozitiv in acest sens, susținator al afirmației anterioare, este reprezentat de catre doamna Tulbure Gabriela Florica, actualul primar al orașului…