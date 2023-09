Ionuț Pucheanu, spune ca ISU exagereaza cu alertele de tot genul, dar mai ales cu cele de bombardament, care se dovedesc a fi nereale, și care panicheaza populația. „Așteptam ancheta in desfașurare sa vedem daca a fost alarma falsa sau daca a fost ceva. Daca mi se permite o tușa personala, cred cu tarie, mi se par aceste alerte ca nu sunt deloc binevenite, nu le ințeleg. E ca și cum ai fi in stare de razboi. Cand indici oamenilor sa se duca in adaposturi, daca maine poimaine ne aflam in situație de razboi, unde vor escalada numarul și nivelul alertelor? E o posibilita detectare, vorbim in permanenta,…