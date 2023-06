Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, 29 iunie 2023, de la ora 20.00, pe scena special amenajata a Ștrandului Neptun din Arad, acolo unde maine debuteaza Festivalul Berii,... The post (Video) Primarul Aradului, Calin Bibarț, huiduit la scena deschisa la Ștrandul Neptun, inaintea concertului Cargo, nu „Cargus”… appeared…

- DECLARATIE DE PRESA Masuri dispuse in perioada 29 iunie ndash; 02 iulie a.c. In perioada 29 iunie ndash; 02 iulie a.c., in municipiul si judetul Arad se vor organiza mai multe evenimente la care este asteptat public numeros. Astfel, in municipiu va avea loc, incepand cu aceasta seara, Festivalul Rock…

- Vineri, 23 iunie 2023, Orchestra simfonica și Corul Academic „Gavriil Musicescu”, cele doua ansambluri ale Filarmonicii “Moldova” din Iași, va invita la Concertul vocal-simfonic extraordinar de inchidere a Stagiunii 2022-2023. Evenimentul va avea loc la Casa de Cultura a Studenților, incepand cu ora…

- Cel putin zece persoane au fost ucise si noua au fost ranite intr-un schimb de focuri de arma la o cursa de masini in statul Baja California, in nordul Mexicului. Impuscaturile au avut loc in orasul Ensenada. In jurul orei locale 14.18, barbati inarmati au tras asupra participantilor aflati la o benzinarie,…

- Kelemen Hunor a fost reales, sambata, in funcția de presedinte al Uniunii Democrate a Maghiarilor din Romania (UDMR) pentru cel de-al patrulea mandat, ocazie cu care a declarat ca dorește continuarea muncii incepute la guvernare. El a precizat ca partenerii Uniunii nu trebuie sa se lase inselați de…

- O angajata a primariei Arad a fost batuta in plina strada. Deși incidentul s-a petrecut in plina strada, nicio persoana nu a intervenit in ajutorul femeii. Incidetul a avut loc pe o strada din Arad, acolo unde, o angajata a primariei a fost batuta de un barbat, care in trecut a fost condamnat pentru…