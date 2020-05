Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Adancata, Viorel Cucu, este de parere ca menținerea deciziei de carantina va aduce nemulțumiri mari in randul populației, cu atat mai mult cu cat in aceasta comuna nu au fost inregistrate cazuri de infecții cu coronavirus. Adancata, alaturi de Suceava și alte șapte localitați a fost plasata…

- Primarul PSD din comuna olteana Visina Noua l-a agresat pe presedintele PNL din aceeasi localitate in mijlocul strazii, conflictul degenerand intr-o bataie cu buze rupte și camași sfașiate. Mai multi voluntari PNL care imparteau masti sambata, 18 aprilie, in comuna olteana Visina Noua sustin ca au fost…

- Prefectul judetului Mures, Mara Toganel, a declarat, pentru Mediafax, ca in Cracounesti au fost identificate si izolate la domiciliu un numar de 224 de persoane, contacti. „In localitatea Craciunesti au fost inregistrate 76 de cazuri pozitive de infectie cu COVID-19 si 224 de persoane sunt…

- Primarul din Adancata, Viorel Cucu, a declarat ca activitatea primariei este concentrata in aceasta perioada in special pentru sprijinirea familiilor aflate in situatii de risc, precum si pentru intensificarea lucrarilor de dezinfectie pentru prevenirea infectarii populatiei cu noul coronavirus. Viorel…

- Primarul comunei vasluiene Banca a cumparat, cu bani de la bugetul local, 5.000 de perechi de manuși și maști de protecție care vor fi imparțite locuitorilor din cele 11 sate ale comunei. Oamenii vor primi tot de la primarie, care a alocat 70.000 de la buget, și produse alimentare de baza, precum cartofi,…

- In comuna Ferrera Erbognone din Lombardia, zona roșie a Italiei, niciun localnic nu s-a imbolnavit cu noul coronavirus, spre surprinderea oamenilor de știința de pretutindeni. In Ferrera Erbognone traiesc mai puțin de 1.0o0 de locuitori și niciunul dintre ei nu s-a imbolnavit de COVID-19. Din acest…

- Primarul din Adancata, Viorel Cucu, a declarat ca peste 60% din sumele din bugetul pentru anul acesta al comunei vor fi alocate pentru lucrari de investiții și pentru dezvoltare. Viorel Cucu a precizat ca 2020 este primul an, de cand este el primar, in care primaria iși incepe activitatea fara a avea…

- Primarul din Beceni contesta decizia autoritatilor buzoiene ca fosta tabara de la Arbanasi sa fie destinata unui centru de carantina pentru persoanele cu risc inalt de transmitere a infectiei cu coronavirus. Acesta spune ca masura ar genera un real pericol atat pentru pacienti cat si pentru locuitorii…