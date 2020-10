Stiri pe aceeasi tema

Astazi la sediul Companiei de Apa Arieș a avut loc o conferința de presa in cadrul careia s-a semnat contractul de extindere a rețelelor de apa și canalizare in comunele Mihai Viteazu și Calarași.

Dan Dragulin (59 de ani), primarul in funcție al municipiului Calarași, președintele filialei localePNL, a murit luni dimineața dupa ce a fost infectat cu coronavirus. „Ne exprimam regretul fața de dispariția dureroasa a colegului nostru Daniel Dragulin, primar al municipiului Calarași in perioada 2012…

Situație comica in satul Bogata din comuna Calarași, acolo unde in urma unor lucrari s-au montat cateva semne de circulație. Binecunoscutul "Dorel" s-a remarcat și aici in cazul semnelor de...

Dupa o pauza administrativa de mai bine de 2 ani, Ioan Racolța a caștigat un nou mandat la conducerea primariei Calarași de aceasta data din partea PMP.

Dupa 3 ani de mandat, Mirela Vereș de la Calarași se poate lauda ca a definitivat cateva proiecte importante pentru comuna, o parte mai sunt in curs de implementare.

Primarul comunei Mihai Viteazu și-a indeplinit misiunea și in aceste mandate, patru la numar. Zeci de milioane de euro au fost destinate investițiilor in comuna.

Compania de Apa Arieș (CAA) continua lucrarile de reabilitare a rețelei de distribuție apa potabila pe strada Calarași și pe DN1.

Primarul municipiului Campia Turzii, Dorin Lojigan, a anunțat ca au fost finalizate lucrarile la trotuarele de pe strada Marin Sorescu.