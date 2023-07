Primarul Daniel Băluță a demis toată conducerea DGASPC Sector 4 Primaria Sectorului 4 a facut un control la un adapost unde erau cazați 6 minori, iar ca urmare a deficiențelor descoperite acolo, primarul Daniel Baluța a demis absolut toata conducerea DGASPC Sector 4. „Acțiunea de control a avut loc astazi, 10 iulie a.c., in cadrul seriei de verificari efectuate la nivel național, in toate centrele sociale destinate adulților, copiilor și persoanelor cu dizabilitați. In cadrul acestor verificari, realizate in Sectorul 4, de o echipa mixta de control, au fost constatate deficiențe in raport cu standardul necesar, precum cele in privința aspectului deteriorat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Val de demiteri, dupa descinderile in azilele groazei. Trei sefi de institutii cu atributii de control au ramas fara funcții. In plus, toate centrele de copii, varstnici si persoane cu dizabilitati, de stat si private, sunt verificate la sange.

- Primarul Baluța taie-n carne vie. Ca urmare a deficiențelor constatate de catre comisia de control la una dintre locațiile in care erau gazduiți șase minori aflați in grija Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Sector 4, primarul Daniel Baluța a luat masura demiterii de indata…

- Conducerea DGASPC Sector 4 a fost demisa de primarul Daniel Baluța dupa ce un centru pentru minori a fost inchis in urma controalelor.Primarul Sectorului 4, Daniel Baluța, a decis sa ia masuri in urma constatarii unor deficiențe la o locație unde erau gazduiți șase minori aflați in grija Direcției Generale…

- Ca urmare a deficiențelor constatate de catre comisia de control la una dintre locațiile in care erau gazduiți șase minori aflați in grija Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Sector 4, primarul Sectorului 4, Daniel Baluța, a luat masura demiterii de indata a conducerii DGASPC…

- Primarul Sectorului 4, Daniel Baluța, a demis luni, 10 iulie, conducerea DGASPC Sector 4 dupa „deficiențele constatate de catre comisia de control la una dintre locațiile in care erau gazduiți șase minori”, potrivit unui comunicat de presa.Mai precis, este vorba despre un apartament de tip familial,…

- Incepand de astazi, in județul Prahova, comisii mixte de control vor verifica centrele rezidențiale destinate persoanelor varstnice, persoanelor adulte cu dizabilitați și cele destinate copiilor. In aceasta dimineața, in cadrul Instituției Prefectului a avut loc o ședința de lucru, in urma careia au…

- Peste 5.000 de centre sociale din toata tara vor fi controlate de astazi, 10 iulie 2023. Premierul Marcel Ciolacu a anuntat masuri dure dupa ororile descoperite in azilele de batrani din Ilfov. Acesta a cerut ca toate controalele sa se desfașoare in doar o saptamana. Citește și: Victimele azilelor groazei…

- Marcel Ciolacu dispune control la toate caminele de batrani dupa scandalul din Voluntari - Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, miercuri, ca a ordonat un control al statului la toate caminele de batrani din țara, dupa ce au fost descoperite condiții inumane in trei azile din localitatea Voluntari.Batrani…