- "Dezaprob vehement aceasta postare. Pe pagina de Facebook a PSD Constanta, cea pe care organizatia municipala o gestioneaza, nu s-a postat asa ceva. Vreau sa subliniez asta. Organizatia Municipala este separata de Organizatia Judeteana a PSD Constanta. In ce priveste retelele de socializare, de asemenea,…

- Victor Ponta a avut o reacție virulenta pe Facebook dupa ce mai multe organizații județene ale fostului sau partid au distribuit știri false despre incidentul de pe Arena Naționala. Ponta iși roaga foștii colegi ca ștearga postarile și sa puna interesul partidului deasupra celui personal al liderilor…

- PSD a postat un mesaj pe Facebook prin care susține ca Simona Halep a fost huiduita de 20.000 de bucureșteni, pe Arena Naționala, și nu Gabriela Firea, așa cum s-a întâmplat în realitate. Victor Ponta, fostul lider PSD, i-a acuzat pe actualii conducatori…

- Mai multe filiale PSD au postat marti seara pe retelele sociale diverse fotografii si filmulete care duc la ideea ca huiduielile auzite pe Arena Nationala la adresa primarului Gabriela Firea ar fi fost de fapt adresate Simonei Halep. Filialele PSD Tulcea, Giurgiu, Constanta si…

- „Ii rog pe fostii mei colegi din PSD Tulcea, Constanta, Giurgiu, Mehedinti si din alte judete sa stearga repede aceasta mizerie care a fost postata de la Sediul Central al PSD pe conturile organizatiilor locale. Oamenii nu stiu (asa cum stiu eu) ca aceste materiale mincinoase, manipulatoare si absolut…

