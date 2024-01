Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul in care Boureanu a fost achitat s-a terminat definitiv saptamana aceasta, cand Inalta Curte de Casație și Justiție a decis sa respinga cererile formulate de unii dintre inculpați și de procurori.

- Plenul Senatului va dezbate si vota miercuri, incepand cu ora 12,00, solicitarea DNA referitoare la inceperea urmaririi penale in cazul fostului premier Florin Citu, in prezent senator, acuzat de abuz in serviciu in dosarul vaccinurilor anti-COVID, transmite Agerpres. Comisia juridica are termen tot…

- Elena Udrea și Ioana Basescu scapa de dosarul finanțarii ilegale a campaniei electorale a lui Traian Basescu. Decizia e definitiva. Inalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv joi calea extraordinara de atac prin care DNA a contestat decizia de incetare a procesului penal in dosarul finantarii…

- Dosarul privind represiunea nedreapta a comisarului-șef Traian Berbeceanu, fost comandant de la BCCO Alba Iulia, a ajuns la final Dosarul privind represiunea nedreapta a comisarului-șef Traian Berbeceanu, fost comandant de la BCCO Alba Iulia, a ajuns la final Inalta Curte de Casație și Justiție a stabilit…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a dispus, luni, incetarea procesului penal impotriva inculpatilor din dosarul retrocedarilor ilegale de paduri de la Romsilva, pe motiv ca faptele de care erau acuzati acestia s-au prescris. In urma acestei decizii, condamnarile aplicate de Curtea de Apel…

- Dosarul penal privind represiunea nedreapta a procurorilor DIICOT asupra fostului comisar șef Traian Berbeceanu, fost comandant al BBCO Alba Iulia, s-ar putea incheia cu prescrierea faptelor. Completul de cinci magistrați de la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a stabilit pentru pronunțare…

- Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, poate reveni in Consiliul Național de Integritate de unde a fost revocat de Senat, in urma deciziei Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție.

- Senatoarea Diana Șoșoaca anunța ca i-a facut plangere penala deputatului George Simion la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. Aceasta susține ca președintele AUR ar fi falsificat o inregistrare audio cu vocea ei, pentru a induce ideea ca vrea sa-și ceara scuze și sa revina in…