- SUA vor trimite Ucrainei un nou ajutor militar, in valoare de 275 de milioane de dolari si destinat in principal consolidarii apararii antiaeriene, mai ales impotriva dronelor, a anuntat vineri John Kirby, purtator de cuvant al Casei Albe, relateaza AFP. Kirby a precizat ca SUA vor mai oferi de asemenea…

- Comisia Europeana a propus miercuri confiscarea activelor rusești care au fost inghețate in spațiul comunitar pentru a pedepsi Rusia din cauza razboiului declanșat impotriva Ucrainei și pentru a ajuta Kievul sa iși reconstruiasca țara, relateaza Reuters. Oficiali din Uniunea Europeana, SUA și alte țari…

- Seful cancelariei prezidentiale ucrainene, Andri Ermak, sustine ca Rusia a mizat pe faptul ca Ucraina va cheltui mulți bani pentru a distruge dronele iraniene, insa, potrivit Kievului, Moscova a calculat greșit. In acest sens, Ermak a anuntat ca Ucraina inițiaza un dialog privind furnizarea de sisteme…

- Ungaria se afla in fata unor decizii dificile, precum aceea daca va participa sau nu la procesul de sustinere financiara a Ucrainei, a declarat vineri la postul de radio Kossuth premierul ungar Viktor Orban, potrivit agenției MTI, preluata de Agerpres . Ucraina are nevoie de un ajutor financiar de circa…

- Joi, cancelarul Germaniei, Olaf Scholz a condamnat atacurile rusesti cu drona asupra tintelor civile din Ucraina si a spus ca ”astfel de tactici ale pamantului parjolit nu vor ajuta Rusia sa castige razboiul”, relateaza DPA, Reuters si Agerpres . Intr-un discurs sustinut in parlamentul german inaintea…

- „Cel mai important subiect de pe agenda pentru Romania este agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei și modalitațile de a contracara impactul acestei agresiuni.Voi reitera astazi condamnarea de catre Romania a recentei escaladari a conflictului din Ucraina de catre Rusia, in special prin atacurile cu rachete…

- Rusia a atacat ținte din Kiev cu drone și in noaptea care tocmai s-a incheiat. Explozii puternice s-au auzit in sudul țarii, dar și in localitați din regiunea ucraineana Sumi, din nord-est. Kievul a reacționat vehement dupa atacul cu drone kamikaze lansat de ruși. Numai in Kiev au murit cel puțin 4…

