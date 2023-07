Stiri pe aceeasi tema

- Totul s-a intamplat in anul 2020 cand atat edupedu , cat și alte publicații naționale au scos la iveala neregula din cv-ul primarului și ca de fapt acesta fusese de fapt exmatriculat.Prima oara s-a intamplat la o facultate din București. In urma cu doi ani, primarul s-a inscris din nou la o facultate…

- Diana Necula este un lider al generației ei. Saptamana aceasta a susținut examenul de Bacalaureat și astazi este in Piața Centrala din Buzau, unde vinde producția parinților ei, la taraba cu numarul 227. Diana e absolventa de Hasdeu și este deja admisa la Facultatea de Medicina din București, deoarece…

- Ligia Deca s-a inscris in Partidul Național Liberal (PNL), ministrul Educației alegand o filiala din București pentru a face politica. Ministrul a optat pentru Filiala din București de la Sectorul 6. Anunțul a venit din partea primarului Sectorului – Ciprian Ciucu, care a facut public momentul in care…

- Frații Paval se pregatesc sa zguduie piața energiei. Au adaugat societații Dedeman SRL un nou obiect de activitate: producția de energie electrica, conform Replica Online. In Romania, compania Dedeman, una dintre cele mai bine cotate de pe piața, a reușit in anul 2022 performanța de a realiza un profit…

- Madalin Ionescu, fostul prezentator de la Kanal D, a reușit sa scape de 12 kilograme in ultimele 3 luni. Soțul Cristinei Șișcanu a luat decizia de a scapa de surprusul de grasime, dupa ce tensiunea și ritmul cardiac i-a dat de cap.Așa a reușit sa piarda in cateva luni nu mai puțin de 12 kilograme, doar…

- Branko Ruzic, ministrul sarb al Educației, a demisionat, duminica, in urma tragediei de la o școala primara in care au opt elevi și un paznic au fost uciși și a unui alt atac produs in ziua urmatoare, transmit Reuters și Agerpres. „In calitate de persoana responsabila si bine crescuta, in calitate de…

- Trofeul Campionatului European Under-21, care se va desfasura in Romania si Georgia, va fi prezentat publicului din Bucuresti si Cluj-Napoca, cele doua orase din tara care vor gazdui partide din cadrul acestui turneu final, informeaza, marti, site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal.„Trofeul UEFA…

- Dupa ce in 2022 s-a opus aderarii Romaniei la Schengen, ministrul austriac de Interne Gerhard Karner a prezentat, marti, la Viena, o situatie care arata ca anul trecut in Austria ar fi fost reținuți cu 61% mai multi traficanti de persoane decat in 2021, o parte fiind romani.