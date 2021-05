Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe, si cei doi vicepresedinti liberali, Marius Danga si Sorin Afloarei, au prezentat, vineri, raportul de activitate pentru cele sase luni de la preluarea mandatelor. ‘Astazi se implinesc 6 luni de cand am inceput sa implementam proiect cu proiect pentru…

- Prefectul județului Suceava, Iulian Cimpoeșu, a ales sa-și prezinte raportul de activitate la o luna de la preluarea mandatului pe facebook. Cimpoeșu a punctat faptul ca a reușit printre altele deblocarea situației de la Serviciul permise și inmatriculari auto și pe cea de la Mina Crucea. Iata raportul…

- Raportul de activitate in primele 100 de zile de mandat al presedintelui Maia Sandu a fost criticat dur de unii deputati. Socialistii considera ca seful statului i-a dezamagit pe cetateni. "O dezamagire totala, o lipsa de grija fata de cetateni.

- Senatorul USR-PLUS de Suceava, Gheorghe Mindruța, și-a prezentat raportul de activitate in Parlament de la preluarea mandatului. Gheorghe Mindruța este primul parlamentar sucevean care prezinta un astfel de raport de activitate in acest mandat. Mindruța a spus ca acest raport este bazat pe ...

- Președintele țarii, Maia Sandu, și-a prezentat, astazi, raportul de activitate pentru o suta de zile de mandat. Șeful statului și-a prezentat realizarile printr-un articol postat pe pagina președinției.

- Asociatia Nationala a Scafandrilor Profesionisti si Salvamarilor din Romania a publicat, in Monitorul Oficial, raportul de activitate aferent anului 2020 Obiectivele atinse de aceasta in anul 2020 au fost 2729 de cazuri ale salvamarilor si 857 de cazuri de prim ajutor, iar in total au fost 3586 interventii…

- Primarul Allen Coliban, impreuna cu viceprimarii Sebastian Rusu, Flavia Boghiu și specialiști din domeniul urbanistic din cadrul primariei, a avut ieri o prima dezbatere cu dezvoltatorii imobiliari, pentru a gasi impreuna cu aceștia o modalitate de colaborare menita sa asigure o dezvoltare armonioasa…

- Uniunea Democrata Turca din Romania si a prezentat situatia financiara anuala, potrivit statutului asociatiilor, fundatiilor si federatiilor recunoscute In 2020, veniturile totale ale Uniunii s au ridicat la 5.853.128 lei, in timp ce cheltuielile totale au fost de 4.020.130 lei Din raportul de activitate…