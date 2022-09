Stiri pe aceeasi tema

- Primarul de Berchișești, Violeta Țaran, a participat cu aceeasi emotie ca in fiecare „Septembrie, luni!”, la festivitatea de deschidere a noului an scolar in unitațile de invațamant din comuna și i-a incurajat pe elevi sa persevereze in a invața, a indemnt parintii si bunicii sa aiba incredere in copii…

- Aniversarea Zilei Limbii Romane constituie un prilej de mare sarbatoare pentru comuna Berchișești, așezare ce iși are originea in vremea lui Ștefan cel Mare și Sfant, fiind inițial un sat manastiresc, sub obladuirea Manastirii Moldovița, a transmis primarul Violeta Țaran. Aceasta a aratat ca peentru…

- Primarița de Berchișești, Violeta Țaran, este mandra de copiii din Ansamblul „Plaiurile Berchișeștiului”, care a reprezentat cu cinste comuna la o emisiune pe un post național de televiziune. Ea a ținut sa-i felicite pe copii dar și pe parinții acestora. ”Mulțumim postului de televiziune Național TV…

- Primarița comunei Berchișești, Violeta Zenovia Țaran, anunța ”cu bucurie și optimism” ca in perioada urmatoare se vor semna contractele de finanțare pentru trei obiective de investiții, aprobate recent prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny. Acestea sunt „Extindere servicii de canalizare…

- Sarbatoare mare astazi in comuna Berchișești acolo unde cu binecuvantarea Inaltpresfintitului Parinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, Biserica cu hramul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril din satul Corlata a primit veșmantul resfințirii. Sute de credincioși majoritatea imbracați in…

- Primarul comunei Berchișești, Violeta Țaran, anunța ca un impresionant sobor de inalte fețe bisericești va oficia sfințirea Bisericii din Corlata. La ceremonia religioasa care va avea loc duminica, 24 iulie, vor participa Preasfințitul Damaschin Dorneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și…

- Peste 7.000 de zboruri au avut ȋntarzieri sau au fost anulate, anul acesta, pe aeroportul Otopeni, potrivit Companiei Naționale Aeroporturi București. Astfel de situații sunt tot mai ȋntalnite ȋn ultimele luni, odata cu ȋnceperea sezonului vacanțelor, din cauza lipsei de personal și a problemelor cu…

- Unitațile de invațamant din Berchișești au incheiat anul școlar cu un bilanț pozitiv. Festivitatea de premiere a elevilor a fost una a bucuriei la care au participat pe langa elevi, parinții și bunicii acestora dar și primarul Violeta Țaran. Aceasta a ținut sa mulțumeasca educatorilor, invațatorilor…