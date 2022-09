Primăriile cer aproape 100 de microbuze pentru transportul elevilor Aproape toate microbuzele pentru transportul elevilor din județul Gorj ar trebui sa fie inlocuite. Cel puțin așa rezulta din centralizarea datelor de la unitațile administrativ-teritoriale din Gorj. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Gorj, primariile din județ au solicitat nu mai puțin de 97 de microbuze pentru a asigura transportul preșcolarilor, școlarilor și al elevilor in condiții bune. In momentul de fața, la nivelul celor 70 de primarii de comune și de orașe de pe raza județului Gorj sunt disponibile 122 de microbuze și 3 autobuze, folosite pentru transportul copiilor… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

