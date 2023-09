Stiri pe aceeasi tema

- Primarii din orasele mici reclama ”o subfinantare cronica a investitiilor locale” si atrag atentia ca au de primit peste 200 de milioane de euro pentru finalizarea proiectelor finantate din fonduri europene. Asociatia Oraselor solicita Guvernului ca banii sa fie asigurati la rectificarea bugetara.”Peste…

- Parchetul European il pune sub acuzare pe Dorin Șerdean, fostul președinte al clubului Dinamo București, pentru frauda. Parchetul European (EPPO) din București a trimis un dosar penal Tribunalului București, in care un fost președinte al clubului de fotbal Dinamo București, Dorin Șerdean, a fost inculpat…

- Avand in vedere ca tranșa trei a avut loc in luna iunie, romanii vor primi in luna august bani pe voucherele de alimente.Urmeaza tranșa a patra in aceasta luna, cand pe cardurile de alimente ale romanilor din categoriile vulnerabile vor intra urmatorii 250 de lei. Banii pot fi folosiți pentru a cumpara…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat inceperea procesului de emitere, distribuire și incarcare a voucherelor sociale oferite romanilor prin programul guvernamental „Sprijin pentru Romania” in vara anului 2022. Cine nu va mai primi bani de la stat. In urma proiectului pus cap la…

- DISTRICT DESIGN S.R.L., cod de identificare fiscala 40178288, inregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J16/2619/2018, cu sediul in DOLJ, localitatea Craiova, str. Str. IMPARATUL TRAIAN, nr. 93, , telefon 0721270178, poșta electronica office@district-sud.ro, reprezentata legal prin ADRIAN VARULEAN…

- ”La 4 mai 2022 spuneam ca dedic acest mandat la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene beneficiarilor care au nevoie de eficientizarea implementarii proiectelor prin care construim viitorul Romaniei, si in egala masura, au nevoie de sprijin pentru debirocratizarea accesului la finantarile…