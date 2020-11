Primarii din Maramureș s-au cam lepădat de Zetea Eliminarea de pe lista PSD Maramureș pentru Senat a lui Liviu Pop a tulburat rau apele in organizație condusa de catre fostul președinte al Consiliului Județean, Gabriel Zetea. Ca urmare a scoterii de pe lista a lui Pop de catre Zetea a facut ca o serie de primari PSD din județ, circa 20, a anunțat ca nu se vor prea implica in alegerile parlamentare. Acum, cand mai este o saptamana pana la alegeri, Zetea s-a cam convins ca tot mai mulți primarii PSD fac joc de glezna ceea ce l-a infuriat la culme și le-a promis represalii dupa 6 decembrie 2020. Primul care a decis sa plece din PSD Maramureș imediat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

