- Bucureștiul se pregatește de un Mega-bulevard nou-nouț care va strabate 3 sectoare. Anunțul a fost facut de primarul Sectorului 5, Daniel Florea, care a nunțat ca acest bulevard va lua naștere prin transformarea a 7,4 km liniari de cale ferata dezafectata intre Cotroceni (Razoare) și Șoseaua Giurgiului.Vezi…

- Chiar daca poate parea ușor naiva, a intrat in vigoare o noua reglementare in privința firmelor nou inființate: inmatricularea unei firme la Registrul Comerțului este condiționata de completarea unei declarații privind identitatea persoanelor care controleaza in mod real afacerea respectiva. Evident…

- Un incendiu a izbucnit, duminica, in cladirea in care funcționeaza Policlinica MAI, de pe Calea Victoriei, din Bucuresti. Focul a izbucnit la etajul 6 al cladirii unde se afla o magazie.Conform informațiilor, la fața locului au ajuns pompierii, care au lichidat incendiul. In cladire, din fericire,…

- Chiar daca nu a pronuntat niciun nume, Pancu a facut referire la primarul Sectorului 1, Daniel Tudorache, cel care sustine printr-un parteneriat de imagine gruparea giulesteana. "Nu e nicio explicatie ce s-a intamplat vreo 2-3 meciuri la un moment dat, de ce ne-am impiedicat, si ce se intampla acum…

- Antrenorul echipei FC Rapid, Daniel Pancu, a declarat, miercuri, dupa victoria cu 2-0 din meciul cu UTA, restanta din cadrul etapei a 10-a a Ligii a II-a, ca "primarii si politicul" au distrus fotbalul romanesc si le-a transmis acestora sa se ocupe numai de infrastructura, nu de problemele tehnico-tactice.…

- ”Daca-l simpatizeaza așa de tare pe dl Diaconu, eu zic ca cel mai simplu ar fi sa-și dea demisia din PSD și sa mearga sa-l susțina pe Mircea Diaconu in campanie electorala, nu așa.” a spus Lia Olguța Vasilescu, la Romania TV. Daniel Fenechiu a intervenit și a afirmat: ”Știți ce e foarte interesant?…

- "Daca publicul va sustine un astfel de proiect, stiti cand veti avea entuziasm? In momentul in care veti termina bulevardul Central. Cand va fi gata, asfaltat, liniat, in acel moment publicul va crede foarte mult ca lucrurile pornesc. Ganditi-va ca publicul din Romania de prea multe ori a fost pacalit…

- Daniel Florea, primarul Sectorului 5, a vorbit, la Conferința "SECTORUL 5 - Exemplu de dezvoltare durabila", despre reducerea traficului prin centrul Bucureștiului și realizarea unor noi cai de intrare in oraș. ”Un lucru foarte important și coloana vertebrala a acestui proiect este, de asemenea,…