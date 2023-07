Primaria unei comune din Tulcea cumpara un buldoexcavator. Care este valoarea contractului (DOCUMENT)

Potrivit descrierii succinte, Primaria Ceatalchioi propune achizitionarea unui buldoexcavator pentru Serviciu Voluntar Situatii de Urgenta SVSU in scopul interventiei in caz de situatii de urgenta Costul tranzactiei ajunge la 474.800 de lei Primaria comunei Ceatalchioi judetul Tulcea, a incheiat un contract cu firma Kuhn Romania. Este vorba despre achizitia un buldoexcavator in cadrul proiectului "achizitionare utilaje mobile pentru situatii de urgenta in comuna Ceatalchioi, judetul Tulcear ...