- ????Tradiționala serbare campeneasca va fi sarbatorita in orașul nostru, duminica, 15 august, in zona Bailor Sarate. Ediția aceasta va aduce in atenția publicului turdean bucataria tradiționala, spectacole folclorice, obiceiul cununa

Doua strazi modernizate complet din zona Baile Sarate Turda beneficiaza acum de marcaje rutiere noi. „Așa arata doua strazi din Cartierul Bai dupa ce in cursul zilei de astazi au fost trasate...

Duminica, 15 August, 2021, Casa de Cultura Turda organizeaza serbarea campeneasca din Baile Sarate Turda, serbare ce revine in atenția cetațenilor turdeni cu muzica și voie buna. Serbarea campeneasca...

- British Council și Levi’s invita designerii și artiștii din domeniul modei, textilelor, meșteșugurilor sau materialelor din UE sa prezinte propuneri pentru reimaginarea materialelor post-consum, in cadrul rezidenței digitale Making Matters x Levi’s. Designerii și artiștii se pot inscrie pana joi, 5…

- Alexandra Stan a surprins pe toata lumea cu deciza sa. Artista s-a casatorit in secret cu barbatul care a reușit sa o faca fericita, iar recent a impartașit cu prietenii din mediul online cateva imagini de la cununia civila.

- Teatrul « Stela Popescu » invita copiii la stagiunea estivala in trei spatii diferite in aer liber. Atelierul de joaca Stela in vacanta se va desfasura pe Scena din Parcul Orașelul Copiilor din...

Pe strada George Enescu din cartierul Bai au inceput acțiunile de montare a dalelor din beton pe carosabil, ulterior urmand a fi modernizate trotuarele și accesele.

- Autoritatile locale sustin ca in Craiova exista terenuri disponibile pentru investitori iar orasul este unul dintre cele mai atractive pentru investitori, mai ales pentru furnizorii Ford, informeaza Agerpres. Potrivit unui comunicat al Primariei Craiova, primarul Olguta Vasilescu, presedintele…