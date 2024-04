Primăria Turda: La Turda Arena pregătim scena pentru artistul Vescan! (VIDEO) Primaria Turda a anunțat ziua și ora concertului susținut de Vescan, la inaugurarea Turda Arena, care va avea loc week-endul viitor (12-14 aprilie 2024). Vescan va urca pe scena in 13 aprilie, de la ora 17.00. ”Vibrațiile muzicii bune și energia vor fi la cote maxime, cu Vescan in centrul atenției. Atmosfera se anunța a fi incendiara, iar ritmurile și versurile deja cunoscute ale hit-urilor sale vor captiva inimile celor prezenți. Vescan nu este doar un nume obișnuit la radiourile noastre, ci și un artist care a reușit sa fie in topuri cu versurile și mesajul sau puternic. Va așteptam sa traim… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

