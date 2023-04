Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai multi caini sunt in ultima vreme abandonati pe strazile orasului Craiova, cu precadere in zonele de periferie. Patrupedele nu au nici o vina. Intreaga responsabilitate revine cetatenilor care le arunca in strada, dar si lipsei de reactie a autoritatilor. Animalele hamesite de foame si sete bantuie,…

- O campanie de prindere a cainilor fara stapan din Nasaud a avut loc zilele acestea. Primarul a indemnat la responsabilitate. ”Sterilizați-i, nu-i abandonați, iar pe cei ce sunt pe strazi, nu-i mai hraniți acolo!” este mesajul lui Dorin Vlașin. Astazi și ieri, in Nasaud, a avut loc o campanie de prindere…

- Primaria municipiului Radauți deruleaza in aceasta perioada o campanie de capturare a cainilor fara stapan de pe domeniul public, anunța primarul Bogdan Loghin. El a aratat ca dupa capturare cainii sunt duși la adapostul de caini din Radauți unde timp de 14 zile vor beneficia de ingrijire medicala:…

- Adapostul pentru cainii fara stapan, finalizat pana la sfarșitul lunii februarie Situația cainilor fara stapan de pe raza municipiului Blaj va fi rezolvata in maximum o luna de zile, odata cu finalizarea adapostului situat in zona stației de epurare. In prezent, adapostul pentru cainii fara stapan este…

- Primaria Urziceni a obținut in instanța anularea unei amenzi de 5.000 de lei aplicate de polițiști pentru ca nu a luat masuri de gestionare a cainilor fara stapan. Sancțiunea a fost nelegala, au decis magistrații.

- Autoritatile stiau ca in zona unde o femeie a fost ucisa de caini exista un pericol mare ca patrupedele fara stapan sa atace oameni. Cu toate acestea, s-au rezumat sa constate si nu au facut nimic concret. O femeie a decedat, dupa ce ar fi fost muscata de caini in timp ce alerga in zona unui lac din…

- In scandalul femeii care a fost ucisa de caini, ASPA este insitituția care trebuie sa adune cainii de pe domeniul public. Diana Punga, city managerul Bucuresti, are in subordine ASPA, iar asta se vede negru pe alb din decizia semnata de Nicușor Dan, prin care Punga avea in subordine și ASPA. Potrivit…