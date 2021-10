Stiri pe aceeasi tema

- Incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 in București a inregistrat, luni, 18 octombrie, un nou record negativ. Astfel, potrivit site-ului Direcției de Sanatate Publica București, rata de incidența cumulata calculata la 14 zile este acum de 16.42 la mia de locuitori. Recent, Comitetul Național pentru…

- De vineri, accesul in Primaria Tulcea este permis doar persoanelor vaccinate, care au trecut prin boala sau au un test negativ COVID. In cazul persoanelor nevaccinate s-a decis telemunca. Anunțul a fost facut, joi, pe Facebook de instituție, dupa ce incidența in orașul Tulcea a ajuns la 9,43 la mia…

- O echipa de 25 de medici, asistenti medicali, brancardieri va prelua de sambata, la solicitarea Departamentului pentru Situatii de Urgenta, managementul Spitalului Modular de la Letcani, judetul Iasi, astfel incat aceasta unitate medicala mobila sa inceapa tratarea pacientilor cu COVID-19, a informat…

- Managerul Spitalului ”Victor Babeș” din Timișoara, Cristian Oancea, a solicitat Inspectoratului pentru Situații de Urgența o autospeciala care sa staționeze in curtea unitații medicale permanent și sa intervina prompt in cazul unui eventual incendiu. Managerul a facut aceasta solicitare intrucat se…

- Organizarea de nunti si botezuri este interzisa incepand de duminica, potrivit unei hotarari a Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) adoptata in sedinta de vineri a acestui for, in contextul cresterii incidentei COVID-19. De asemenea, organizarea si desfasurarea activitatii…

- Medicul Adrian Marinescu este de parere ca testele Covid-19 sunt doar „orientative”. Acesta susține ca daca ne testam negativ asta nu inseamna cu nu am fost infectați cu coronavirus. „Testul, daca e negativ, și am totuși simptomatologie, nu inseamna ca nu am Covid. Daca am simptome, ma izolez, caci…

- Rata de infectare pe ultimele 14 zile a ajuns la 3,65 la mie in București, potrivit datelor publicate astazi de Institutul Național de Sanatate Publica. Capitala a intrat ieri in scenariul roșu, cand incidența COVID a depașit pragul de 3 la mie. Azi la ora 13.00 va avea loc la Prefectura Capitalei o…

- Tarile de Jos au anuntat marti relaxarea restrictiilor legate de pandemia COVID-19, inclusiv sfarsitul distantarii sociale, dar si implementarea unui „permis COVID”. Permisul, care va arata dovada vaccinarii, a recuperarii dupa coronavirus sau unui test negativ, se va putea folosi pentru a intra in…