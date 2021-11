Stiri pe aceeasi tema

- Raul Mureș ar putea fi populat cu 1.000 kg de crap, in zona Alba Iulia. Protocol de colaborare intre Primarie și AJVPS Alba Asociația Județeana a Vanatorilor și Pescarilor Sportivi (AJVPS) Alba a solicitat incheierea unui protocol de colaborare cu Primaria Alba Iulia, pentru susținerea și implementarea…

- Consilierii locali sunt chemați, marți, de la ora 17, in regim online, la o ședința AGA Colterm, pentru aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in regim centralizat in Timișoara catre Colterm S.A. Astfel, Primaria Timișoara se asigura ca serviciul…

- Consilierii locali sunt chemați, marți, de la ora 17, in regim online, la o ședința AGA Colterm, pentru aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in regim centralizat in Timișoara catre Colterm S.A. Astfel, Primaria Timișoara se asigura ca serviciul…

- Consilierii locali barladeni (PNL,USR,PSD si ALDE) au votat proiectul initiat de autoritatea locala privind achizitionarea unui espressor in valoare de 8.000 de lei, desi pe piata sunt oferte la jumatate de pret.

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, susține ca programul de investiții Anghel Saligny o sa fie impementat in cele din urma, chiar daca USR-PLUS a amenințat ca iese de la guvernare. „In ședința n-am primit amenințari de la Dan Barna (n.r.: ca iese de la guvernare daca nu are acceptul USR-PLUS).…

- Comunicat. Consilierii județeni au aprobat folosirea gratuita de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Vasile Goldis” al Judetului Arad a unei autospecialei de stingere cu apa...

- Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma critica, intr-o postare pe Facebook, atitudinea “total iresponsabila” a consilierilor județeni USR PLUS, care se opun unui proiect de realizare a unui Sistem de Management Integrat a Deșeurilor (SMID), pe care insa l-au votat in urma cu o luna. Pentru…

- Premierul Florin Citu a afirmat ca noua banca de dezvolare care va fi infiintata "va fi un vehicul pentru fonduri europene". Intrebat despre despre declaratia facuta in urma cu cinci ani in care critica posibilitatea infiintarii unei noi banci romanesti de dezvoltare, Citu a spus: "Acea banca…