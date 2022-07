Primăria Timișoara pregătește un nou contract de salubrizare. Întâi se fac măsurători în oraș Municipalitatea a anunțat ca a fost demarata achiziția pentru serviciile de masurare a suprafețelor strazilor, trotuarelor, aliniamentelor verzi, pistelor de biciclete, informații necesare pentru acțiuni de curațenie mai eficiente in Timișoara. Actualul contract de salubritate stradala al primariei, care a fost semnat cu aproape patru ani in urma, in 11 februarie 2019, expira in februarie […] Articolul Primaria Timișoara pregatește un nou contract de salubrizare. Intai se fac masuratori in oraș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

