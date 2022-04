Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Naționala Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara a batut vineri chiar la ușa primariei. S-a speculat ca procurorii au deschis un dosar in REM legat de achiziționarea certificatelor verzi pentru Colterm. Primarul Dominic Fritz raspunde ultimelor discuții iscate in jurul acestui subiect.

- Surse judiciare au precizat, pentru AGERPRES, ca perchezitiile au loc sediul Primariei din Timisoara intr-un dosar in care se investigheaza situatia lipsei achizitionarii certificatelor pentru emisiile de gaze de sera de catre Colterm SA.Potrivit unui comunicat al DNA transmis AGERPRES, procurorii din…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie efectueaza, vineri, perchezitii la sediul unei institutii publice situate in municipiul Timisoara. Surse judiciare au precizat, pentru AGERPRES, ca perchezitiile au loc sediul Primariei din Timisoara intr-un dosar in care se investigheaza situatia lipsei…

- Societatea de termoficare a Timișoarei trebuie sa achiziționeze certificatele pentru emisii de gaze cu efect de sera pentru anul 2021, in valoare de aproximativ 11,2 milioane de euro. Termenul limita este 30 aprilie. Primaria Timișoara spune ca face „demersuri catre Guvern pentru a incepe negocierile…

- A fost nevoie de sute de imagini ale mizeriei de pe strazile orașului postate pe rețele sociale de timișoreni. A fost nevoie de materiale in presa locala și naționala și, in final, de o amenda data Primariei de catre Garda de Mediu, pentru ca administrația Fritz sa schițeze un gest, și aceasta de imagine.…

- Primaria Timișoara și societatea de termoficare Colterm au pierdut, ieri, un nou proces cu E. ON Energie Romania SA. Furnizorul de gaz metan a dat in judecata administrația Timișoarei pentru penalitați de intarziere la plata facturilor pentru perioada 01.09.2020-28.02.2021. Tribunalul Specializat Mureș…

- Primaria Timișoara a reacționat dupa ce, astazi, PRESSALERT.ro a dezvaluit faptul ca, in dosarul de insolvența al Colterm SA, administratorul judiciar a stabilit ca municipiul are zero lei in tabelul preliminar al creanțelor. Asta dupa ce a solicitat inițial sa fie inscrisa cu peste 128 milioane lei…

- Primaria Timișoara, eliminata de la masa credala in insolvența Colterm. „O decizie absurda și inexplicabila”, acuza edilii. Decizia consorțiului condus de Alfa & Quantum Consulting SPRL, administratorul judiciar al Colterm, de a elimina Timișoara, reprezentata de Primarie, de la masa...