Stiri pe aceeasi tema

- Peste 31.000 de euro pune la bataie Primaria Timișoara pentru 1.000 de coșuri de gunoi stradale noi. Vor fi amplasate pe principalele artere de circulație, in piețele publice sau in stațiile STPT, din luna august.

- Primaria Municipiului Blaj a lansat in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru achiziții, in cadrul proiectului „Extindere si dotare ambulatoriu Spital Municipal Blaj”. Valoarea totala estimata a investiției este de 2.723.936.72 de lei, fara TVA. Lot 1 – Echipamente medicale…

- A fost lansata licitația pentru servicii de deszapezire a drumurilor județene pe zona 1 (Gilau-Huedin), în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP). Contractul prevede furnizarea de servicii de deszapezire pe drumurile judetene din Cluj –…

- Primul tronson din Autostrada A7, care leaga Moldova de București, a fost lansat la licitație, arata un anunț publicat pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP). Contractul presupune execuția lucrarilor pentru Autostrada Ploiești – Buzau,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ocolul Silvic Sapcea Cugir cumpara un excavator pe șenile pentru intreținerea drumurilor forestiere aflate in administrare. Ocolul Silvic Sapcea Cugir R.A. a lansat in 29 apriloie in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru achiziția unui excavator pe șenile necesar pentru…

- Pana la 79 milioane lei (16 milioane de euro) este dispus sa ofere Sectorul 1, din București, unor firme care sa asigure intreținerea cladirilor publice din aria S1. Licitația scoasa in SICAP presupune acordarea de contracte pentru urmatorii 2 ani pentru efectuarea de lucrari specifice in unitațile…