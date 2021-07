Autoritațile din Soveja cauta medici și specialiști interesați sa iși desfașoare activitatea in comuna. In acest sens, primaria anunța ca a demarat licitația publica pentru inchirierea a patru spații in Dispensarul uman din satul Dragosloveni, data limita de depunere a ofertelor fiind 11 august 2021, ora 10.00. Este vorba despre un spațiu in suprafața de […] Articolul Primaria Soveja inchiriaza spații in Dispensarul uman din Dragosloveni apare prima data in Monitorul de Vrancea .