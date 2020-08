Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de marti, 18 august a.c., la Parcul Memorial al Holocaustului din Sfantu Gheorghe a fost organizata o intalnire intre dl dr.Aurel Vainer, președintele Federației Comunitaților Evreiești din Romania -Cultul Mozaic, si primarul municipiului Sf.Gheorghe, Antal Arpad, care a avut drept…

- Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Sfantu Gheorghe a hotarat ca incepand cu ziua de joi, 6 august, ora 8:00, pe teritoriul Municipiului Sfantu Gheorghe sa se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, pentru toate persoanele…

- Evenimentele ParCult care au debutat la inceputul acestei luni cu proiecția, in aer liber, a cinci filme maghiare, cu subtitrare in limba romana, continua. Astfel, in urmatoarele doua saptamani, in Parcul Memorial ’56, situat in vecinatatea Casei de Cultura Konya Adam din Sf.Gheorghe, vor fi proiectate…

- Satul Dobolii de Jos apartine comunei Ilieni si este situat la 8 km sud de Sfantu Gheorghe, pe malul drept al Oltului, la poalele Muntilor Buzau, la o altitudine de 562 m, pe drumul judetean Sfantu Gheorghe – Brasov. Din Dobolii de Jos s-a desprins Lunca Calnicului, sat care apartine in prezent comunei…

- Un cinema in aer liber si un parc cultural in care, pe timpul verii, vor fi sustinute concerte si spectacole s-au deschis, incepand de joi, in municipiul Sfantu Gheorghe. Organizatorii, Casa municipala de cultura „Konya Adam” si Cinematograful Arta aflate in subordinea Primariei Sfantu Gheorghe, au…

- Autoritatile publice locale ar trebui sa inteleaga faptul ca managementul deseurilor nu inseamna sa maturam strada si ca tot ceea ce colectam sa ducem la groapa de gunoi, a declarat, joi, Ministrul Mediului, Costel Alexe, intr-o conferinta de specialitate online. „Astazi, cred ca Romania produce intre…

- Una dintre invațaturile creștine este dragostea. Haideți sa ne unim in aceasta dragoste frațeasca și sa-i alinam și pe acești dragi romani ai noștri inzapeziți in deznadejde, deși vine vara… S-au starnit cateva curiozitați prin lipsa mea de reacție la unele evenimente din ultima vreme. N-am prea multe…