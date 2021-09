Primăria Sectorului 4 propune un abonament lunar de 60 de lei pentru parcările de pe marile artere. Sistemul, în curs de implementare Dupa trecerea a 2.500 de locuri de parcare in regim de plata, Primaria Sectorului 4 a reacționat la protestele riveranilor și a propus un abonament lunar. Decizia a fost adoptata pe 10 septembrie, sistemul nu este deocamdata funcțional. Bulevardul Tineretului din București, miercuri 22 septembrie, ora 9:30. Din cele cateva sute de locuri de parcare aflate in dreptul blocurilor sau, de partea cealalta, in fața parcului doar cateva sunt ocupate. Cele mai multe sunt libere și așa raman pana dupa ora 18:00, cand expira perioada in care parcarea se platește. Incepand cu 23 august, Primaria Sectorului… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

