- Avand in vedere explozia care a avut loc astazi, 30 iulie a.c., la un apartament dintr-un imobil situat pe Șoseaua Berceni și in urma careia o persoana a fost ranita, iar alte 40 au fost evacuate, Sectorul 4 al Municipiului București este alaturi de oamenii afectați de deflagrație și le va oferi acestora…

- Ministrul Muncii, Marius Budai (PSD), a anunțat duminica, la Antena 3, ca Guvernul va aproba in urmatoarea ședința un act normativ care permite acordarea de ajutoare financiare familiilor și persoanelor singur afectate de inundațiile din ultimele zile.„Se elimina ancheta sociala și se simplifica…

- Se va aplica in primul rand locuitorilor din Grecești Beatris Ionița (www.b1tv.ro) Marius Budai a anunțat ca Guvernul va decide in urmatoarea ședința sumele de bani care vor fi acordate, drept despagubiri, familiilor afectate de inundatiile din ultimele zile. „Adoptam, in urmatoarea sedinta de Guvern,…

- The Institute și Cartierul Creativ, alaturi de Banca Transilvania, in parteneriat cu Primaria Sectorului 1, Primaria Municipiului București, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București, dezvolta incepand cu luna iunie un program de expoziții,

- Sambata, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 16 au fost sesizați, prin 112, cu privire la faptul ca intr-o locuința din sectorul 4 se afla o persoana decedata.La fața locului s-au deplasat polițiștii, precum și un echipaj medical care a constat decesul persoanei. Potrivit…

- „Modernizam 55 de unitati de invatamant din Sectorul 5 cu bani din PNRR! Incheiem saptamana cu o veste buna! Cu bucurie va anunt ca, astazi, a fost aprobata cererea de finantare pe care Primaria Sectorului 5 a depus-o pentru proiectul «Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale…