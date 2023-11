Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Sectorului 3 acuza Primaria Generala a Municipiului București ca a emis, sub semnatura primarului general Nicușor Dan, un aviz de defrișare pentru 128 de arbori verzi din mai multe zone ale Sectorului 3 pentru lucrari la rețeaua de termoficare. Nu contestam necesitatea realizarii acestor lucrari,…

- Reprezentanții Primariei Sectorului 3 solicita autoritaților cu atribuții de control sa verifice o acțiune de defrișare a aproape 60 de copaci de pe Strada Baba Novac, pe motiv ca ar fi fost ilegala. Potrivit unui comunicat facut public joi, de catre reprezentanții Primariei Sectorului 3, pe strada…

- Reprezentantii Primariei Sectorului 4 au transmis ca edilul Daniel Baluta si cei de la Consiliul Judetean Giurgiu vor semna, in cateva zile, primele documente pentru construirea unui aeroport in zona de sud a Capitalei. „Cel mai nou proiect de infrastructura pe care-l vom derula in sudul Capitalei,…

- Incidentul s-a petrecut in zona Ilioara din Sectorul 3 al Capitalei, unde au loc lucrari de asfaltare. Seara precedenta, in Capitala a plouat și a fost vant puternic. Copacul a fost smuls din radacini, cu elemente de pavaj in jurul acestuia, și a cazut peste o presoana.La cateva ore de la producerea…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, face apel la edilul Capitalei, Nicusor Dan, sa actioneze in instanta in vederea anularii deciziei de retrocedare a 12 hectare din Parcul IOR si ii propune o discutie pentru identificarea unei solutii in acest caz. Aflat in Parcul IOR, afectat marti seara de un…

- Motivul invocat de reprezentanții Primariei Sectorului 3 este incetarea acordului-cadru pentru lucrari de demolare și desființare a construcțiilor nelegale, situație in care se afla și gheretele din stațiile Metrorex.In luna iulie, Libertatea a aratat ca 11 spații comerciale nu au fost inca demolate…