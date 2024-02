Stiri pe aceeasi tema

- Sectorul 4 al Municipiului București da startul proiectului de reconstrucție totala a Planșeului Unirii, construcția din beton, veche de aproape 100 de ani, care susține o mare parte din Piața Unirii și care acum este incadrata in clasa tehnica IV – nesatisfacator, din cinci posibile.

- Misterul dispariției unei femei de 64 de ani se adancește odata cu descoperirea trupului neinsuflețit in raul Dambovița. In data de 10 ianuarie 2024, in jurul orei 11.00, un apel de urgența a fost inregistrat la poliție prin sistemul 112, semnaland prezența unei persoane posibil inecate in raul Dambovița,…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 05.55, Direcția Generala de Poliție a Municipiului București - Secția 18 Poliție a fost sesizata de catre o persoana cu privire la faptul ca, un barbat ar fi distrus geamul de la intrarea in locuința unei femei. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul subunitații,…

- Curculația autovehiculelor prin pasaj va fi restricționat in noaptea de miercuri spre joi (27 spre 28 decembrie 2023) și in cea de joi spre vineri (28 spre 29 decembrie 2023), intre orele 23.00 – 5.30.- in noaptea de miercuri spre joi, intre orele 23.00 – 5.30, se va inchide traficul pe sensul dinspre…

- Un barbat de 29 de ani din București a sunat la poliție pentru a reclama o tulburare a ordinii publice. Faptele semnalate nu s-au confirmat, tanarul prezenta, potrivit poliției, un comportament natural, insa dupa o ora și jumatate a fost gasit mort, cazut de la etaj.La data de 19 decembrie 2023,…

- Polițiștii au descins la un cunoscut club din Sectorul 1: Droguri aruncate pe podeaPolițiștii Capitalei au facut, ieri noapte, mai multe acțiuni, una desfașurandu-se la un cunoscut club din Sectorul 1. Potrivit surselor STIRIPESURSE.RO, controlul a fost in clubul NOOK, acolo unde mai multe comprimate…

- ”La data de 04.12.2023, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia 10 Politie au fost sesizati, cu privire la faptul ca 18 minori au fost depistati de catre agentii de paza, care efectuau serviciul in cadrul unui centru comercial situat in Sectorul 3, in timp…

- Ministerul Educației a comunicat ca a transferat fondurile corespunzatoare plații burselor școlare catre fiecare inspectorat școlar județean, precum și catre Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Acest lucru va permite respectarea, la nivel local, a termenului stabilit pentru plata catre beneficiari,…