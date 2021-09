Stiri pe aceeasi tema

- Regia Publica Locala a Padurilor Piatra Craiului R.A. Adresa: Strada: POSTAVARULUI, nr. 5 Cod fiscal: RO 19113639 Cod postal: 505800 Cod NUTS: RO122 Brasov Localitate: Zarnesti Tara: Romania E-mail: [email protected] Telefon: +40 268223007 Fax:+40 0268223007 Adresa Internet (URL): www.rplp-piatracraiului.ro Adresa…

- PSD solicita institutiilor abilitate sa declanseze de urgenta o investigatie penala, dupa ce in presa au aparut informatii potrivit carora premierul Florin Citu ar folosi resurse umane si bugetare din Cancelaria prim-ministrului in campania electorala pentru sefia PNL. „Documentele aparute in presa…

- Primaria Sebeș a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru achiziționarea a cinci module container pentru Centrul de Sanatate. Valoarea totala estimata a investiției este de 184.873,95 lei, fara TVA. Obiectul prezentului caiet de sarcini il constituie achiziționarea…

- Primaria Sebeș cumpara cinci module container pentru perioada in care Centrul de Sanatate se afla in renovare: Licitația, lansata in SEAP Primaria municipiului Sebeș a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru achiziționarea a cinci module container pentru Centrul…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum si pentru adoptarea unor masuri in domeniul asigurarii unor persoane in sistemul…

- Social Incepand cu luna iunie, se acorda indemnizațiile de gratitudine pentru invalizii, veteranii și vaduvele de razboi iunie 16, 2021 14:18 Casa Județeana de Pensii Teleorman informeaza ca, potrivit Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 47/2021, “invalizilor de razboi, veteranilor de razboi și…

- Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș a lansat in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru achiziționarea unui buldoexcavator, cu accesorii pentru diferite activitați. Valoarea totala estimata a investiției este de 625.000 de lei, fara TVA. Prin prezenta achiziție…