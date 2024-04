Primăria Mireșu Mare: sprijin financiar pentru biserica de lemn din Stejera Primaria Mireșu Mare a aprobat și alocat fonduri semnificative pentru reparații esențiale la acoperișul bisericii, in conformitate cu legea 350/2005 privind finanțarea nerambursabila a proiectelor de interes public local. Aceasta inițiativa subliniaza angajamentul administrației locale de a conserva și proteja patrimoniul cultural și spiritual al zonei. „Biserica Ortodoxa din satul Stejera, un monument de patrimoniu vechi de secole, continua sa stea mandra și rezistenta, simbolizand perseverența și istoria bogata a comunitații noastre. Aceasta nu este doar un loc de adapost spiritual, ci și un… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

