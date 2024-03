Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a finalizarii implementarii unui nou sistem informatic la nivelul companiei, acțiune derulata in perioada 1 ianuarie 2024 – 15 februarie 2024, Electrica Furnizare anunța ca vine in intampinarea clienților cu o serie de clarificari menite sa contribuie la familiarizarea acestora cu noutațile…

- Din cauza creșterii nivelului pe cursurile de apa, a fost inundata incinta aparata a lucrarii de indiguire și regularizare a paraului Voiniceni, din județul Mureș. Apele Romane Mureș- Sistemul de Gospodarire a Apelor Mureș au intervenit cu saci de nisip pentru formarea unei aparari de tip potcoava in…

- In aceasta dimineața un atac cibernetic a blocat serverele care gazduiesc programul “Hipocrate” cel care gestioneaza sistemul sanitar național. In acest moment in niciun spital din Maramures nu se pot face internari/ externari/ rețete/analize. Source

- Primarul comunei Sangeorgiu de Mureș, ing. Sofalvi Szabolcs, a lansat miercuri, 7 februarie, un apel la solidaritate pentru susținerea a doua familii carora un incendiu le-a distrus casele situate pe strada Lutului. "Apel la solidaritate! Azi dimineața am vizitat cele doua familii afectate de incendiul…

- Primaria Miercurea-Ciuc doreste sa incurajeze si sa sustina companiile care intentioneaza sa investeasca in oras, prin acordarea unor reduceri la impozitul pe cladiri. Primarul municipiului Miercurea-Ciuc, Korodi Attila, a declarant ca se doreste, in acest fel, sa se intareasca atractivitatea orasului…

- Un numar de 27.500 de bilete au fost vandute, anul trecut, la cinematograful din Miercurea-Ciuc, institutia gazduind si alte evenimente, care au atras alte cateva mii de spectatori. Primarul municipiului Miercurea-Ciuc, Korodi Attila, a declarat,intr-o conferinta de presa, ca, in continuare, proiectiile…

- Audiențele cu locuitorii din municipiul Baia Mare au continuat miercuri, 17 ianuarie 2024, in cartierul Progresului. S-a discutat despre parcari, unde este dat in consultare publica proiectul prin care se vor licita locuri de parcare pe baza de abonament. Baimarenii s-au plans și de platformele ingropate…

- Peste 5 milioane de facturi au fost expediate cu succes in sistemul e-Factura in primele zile de functionare, valoarea totala a acestora fiind de 25 de miliarde de lei – anunta Ministerul de Finante. Facturarea electronica a devenit obligatorie de la 1 ianuarie, pentru a creste gradul de colectare a…