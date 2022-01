Stiri pe aceeasi tema

- Revoluționarii cer partidelor politice sa faca reforma administrativa și sa nu-și mai bata joc de țara. In plus, propun sa se uneasca intr-o singura asociație, pentru ca numai așa cred ca pot obține respectul cuvenit. Aleșii locali s-au intalnit, ca in fiecare an, intr-o ședința festiva a Consiliului…

- Asociatia "Acasa la Hundorf", care are ca obiectiv contributia la formarea, coagularea si identitatea comunitatii artistice si comunitatii rurale, le-a lansat marti, 7 decembrie, o provocare artistilor prin concursul de creatie de-Acasa pentru Casa, "Etnic de Transilvania Modernizat", care nu are niciun…

- Medici timisoreni vor merge, incepand de duminica, in bisericile catolice din Timisoara, iar la finalul liturghiei vor discuta cu enoriasii si le vor raspunde acestora la intrebari legate de COVID-19, despre vaccin si despre masurile de prevenire. "Trup si suflet pentru viata” se numeste evenimentul…

- Campania „Incalța un copil, de toamna" este derulata la nivelul județului Mureș de Fundația Zurli prin Asociația „Divers" . Primele pachete cu incalțaminte au ajuns deja la sediul Asociației, unde sunt așteptate toate donațiile. Gestul de suflet se poate face atat in timpul saptamanii, cat și in weekend,…

- George Burcea și Viviana Sposub locuiesc intr-un apartament de lux pe care l-au inchiriat nu de foarte mult timp, insa actorul a avut un motiv bine intemeiat pentru care a decis ca este dispus sa plateasca oricat pentru o chirie. Ei bine, insa, fostul partener al Andreei Balan a facut aceste sacrificii…

- De cand a divorțat de artista Andreea Balan, George Burcea face tot posibilul pentru a fi un tata model și resposansabil pentru fiicele sale Clara și Ella. Ce eforturi a facut actorul pentru micuțele lui prințese. Cați bani platește chirie George Burcea Divorțul de Andreea Balan și relația cu frumoasa…

- Asociația pentru Dezvoltare Teritoriala Integrata a fost constituita. Consiliul Judetean Hunedoara, primariile din Valea Jiului, Universitatea din Petroșani și mai multe ONG-uri și-au dat mana pentru dezvoltarea zonei. Ieri a avut loc ședința constitutiva pentru inființarea Asociației pentru Dezvoltare…

- Aleșii județeni au aprobat joi, 21 octombrie, intr-o ședința ordinara de lucru, modificarea Statutului Asociației "Visit Mureș" Egyesulet, ONG a carui activitate va fi extinsa cu Direcția de Dezvoltare Rurala. Astfel, pe langa promovarea oportunitaților turistice ale județului, Asociația "Visit Mureș"…