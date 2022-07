Primaria Iasi vrea sa digitalizare serviciile publice

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, fostul viceprimar, Gabriel Harabagiu si alti angajati ai primariei au fost trimisi in judecata de DNA Iasi intr-un dosar privind ilegalitati in domeniul imobiliar. Conform cercetarilor, Gabriel Harabagiu, la acea data viceprimar al municipiului Iași, si edilul Mihai…

- La data de 11 iulie a.c., in cadrul proiectului de prevenire a infractiunilor contra patrimoniului, politistii Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii Iasi au desfasurat o activitate informativ-preventiva, pe strada Alexandru Lapusneanu si in mijloacele de transport in comun care circula pe…

- Primaria Blaj continua digitalizarea serviciilor publice: Licitație pentru registru electronic de nomenclatura stradala Primaria Blaj continua proiectului privind dezvoltarea si implementarea unui sistem electronic de digitalizare și simplificare a serviciilor publice oferite cetațenilor. Astfel, administrația…

- Consiliul Județean Iași a semnat un contract de finanțare pentru digitalizarea instituției, in cadrul proiectului „Simplificarea procedurilor administrative la nivelul Consiliului Județean Iași”. Principalele activitați care se vor realiza includ: Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Județului Iași…

- ”Politicile publice bune se iau dupa o atenta analiza, care are la baza date statistice. Institutul National de Statistica ar trebui sa primeasca de la institutiile statului raportarile primite de la firme, fara a cere antreprenorilor sa mai trimita si la INS ceea ce au raportat inca o data, inca de…

- Romania se afla pe ultimul loc in Uniunea Europeana la digitalizarea serviciilor publice și pe locul 26 din 27 in ceea ce privește capitalul uman. Decalajul fața de Vest poate fi transformat in avantaj, susține un profesor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Cu totii dorim sa stim cu precizie cati mai suntem in tara, in fiecare regiune, judet si localitate, respectiv cati dintre noi au plecat in strainatate pentru o perioada mai mare de 12 luni inainte de momentul de referinta al RPL-runda 2021 (1 decembrie 2021 ora „0"). Datele de la acest recensamant…

- Aleșii municipiului Iași dezbat zeci de proiecte legate de aprobarea unor noi bugete și investiții in oraș, printre care și situația parcarilor din oraș. Demersurile pentru o mai buna exploatare a domeniului public privind parcarea autovehiculelor in Municipiul Iași vor fi dezbatute in ședința ordinara…