- Romania va participa cu sase sportivi, patru baieti si doua fete, la turneul de judo Grand Slam de la Antalya (Turcia), care va avea loc in perioada 1-3 aprilie. La masculin vom fi reprezentati de sportivul de origine rusa Petr Zhukov (cat. 66 kg), Alexandru Raicu (cat. 73 kg), Marcel Cercea (cat. 81…

- Delia Atodiresei este o atleta din cadrul Clubului Sportiv Scolar Targu-Neamț. La cei 17 ani ai sai, ea s-a numarat printre cei zece sportivi care au reprezentat Romania la Campionatul Balcanic de marș pentru seniori ce s-a desfasurat sambata, 27 martie, in Antalya (Turcia) si a obtinut un onorant loc…

- Primaria Municipiului Iași incepe campania de curațenie de primavara pe toate palierele, avand in atenție inclusiv aspectul inestetic al cablurilor aeriene neetichetate. Primarul Mihai Chirica a anuntat ca la inceputul anului a transmis o adresa catre toți administratorii sau deținatorii de rețele de…

- Jucatoarea romana de tenis Andreea Prisacariu a castigat turneul ITF de la Antalya (Turcia), competitie dotata cu premii in valoare totala de 15.000 de dolari, dupa ce a invins-o in finala, in doua seturi, scor 6-3, 7-5, pe italianca Aurora Zantedeschi. Venita din calificari, Prisacariu (21 ani, nr.…

- Potrivit unui comunicat al CNAIR, valoarea estimata a contractului este de 3,927 miliarde de lei fara TVA, iar durata contractului este de 12 luni perioada de proiectare si 36 luni perioada de executie lucrari. Pe acest tronson de…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a primit 12 oferte de la companii din Spania, Grecia, Italia, China, Turcia si Romania pentru proiectarea si executia a 41 de kilometri din Autostrada Transilvania, inclusiv a Tunelului Meses. Potrivit unui comunicat al CNAIR,…

- Presedintele Comisiei pentru politica externa a Senatului Romaniei, domnul Titus Corlatean, l a primit la data de 19 februarie a.c., pe E.S. domnul Hiroshi Ueda, ambasadorul Japoniei la Bucuresti.Intrevederea a avut loc intr un moment simbolic, la 8 ani de la vizita oficiala la Tokyo, din februarie…

- Municipalitatea ieșeana continua sa se implice tot mai activ in lupta de combatere a raspandirii noului coronavirus. Astfel, conform Hotararii n. 313 a Consiliului Local din 17 august 2020, adoptata la propunerea primarului Mihai Chirica, donatorii de sange din Municipiul Iași primesc șapte tichete…