Primăria Iași caută soluții pentru degrevarea traficului în zona Șoselei Nicolina Primaria Municipiului Iași cauta soluții pentru ca agenții economici de pe șoseaua Nicolina sa iși poata desfașura activitatea in condiții rezonabile. In paralel cu extinderea benzii unice pentru transportul public de la intersecția cu strada Salciilor (Lidl) și Belvedere spre Rond Vechi CUG (Selgros), prima banda de circulație, pe ambele sensuri, a fost eliberata de autoturismele parcate neregulamentar, pentru a facilita traficul rutier. Din acest motiv, agenții comerciali din zona au semnalat ca se confrunta cu dificultați in aprovizionarea magazinelor. In aceste condiții, municipalitatea incearca… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

