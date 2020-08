Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din comuna Gornet, din Prahova au atacat in instanta decizia Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) de a introduce in carantina satul Gornet din aceasta comuna si cer despagubiri in cuantum de 500.000 de euro care ar urma sa fie impartiti celor care au fost „prejudiciati” din…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, susține ca sunt șanse foarte mici ca alegerile locale din septembrie sa aiba loc. Bogdan crede ca efectele la care s-ar ajunge daca alegerile ar fi organizate ar pune populația intr-un pericol mult prea mare. Declarația lui Rareș Bogdan vine in contradicție poziția…

- Q Magazine prezinta, in exclusivitate, Raportul rezultat in urma unei acțiuni de control realizate la Ministerul Sanatații in perioada 02.06.2020 – 02.07.2020, vizand modul de gestionare a resurselor publice in perioada starii de urgența. Echipa de auditori publici externi din cadrul Curții de Conturi…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis ca fostul șef al ASF, Dan Radu Rusanu, sa primeaasca de la stat despagubiri de 70.000 de lei reprezentand onorariile avocatilor care l-au reprezentat in procesul in care a fost arestat si ulterior achitat. Rusanu ceruse daune de 6,5 milioane de lei. „Admite apelul. Anuleaza…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis suspendarea executarii Hotararii de Guvern privind reorganizarea Ministerului Finantelor Publice. Ministrul Citu dorea sa rupa in doua Directia Generala Juridica, exact directia care trebuie sa gestioneze un proces cu parintii ministrului. Seful Directiei Generale Juridice,…

- Ministerul Agriculturii a modificat Ordinul privind regulamentul de practicare a pescuitului recreativ in conditii de siguranta si de limitare a efectelor pandemiei, fiind eliminate, printre altele, pastrarea distantei de minimum 1,5 metri intre pescarii recreativi si evitarea oricarei forme de socializare…

- Fostul episcop al Husilor, Corneliu Barladeanul, pe numele de mirean Corneliu Onila, a fost retinut joi, pentru 24 de ore, de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Iasi, dupa ce la dosarul penal au ajuns filmari video pe care DNA Iași nu le a utilizat in cadrul unei anchete penale,…

- Avocatul Gheorghe Piperea spune ca va cere, la Curtea de Apel București, suspendarea starii de alerta, el fiind de parere ca sunt incalcate drepturile fundamentale ale cetatenilor si vrea ca si Romania sa ia exemplul altor tari care nu mai au restrictii atat de dure. „Maine voi depune in nume propriu…