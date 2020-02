Stiri pe aceeasi tema

- Primarul General, Gabriela Firea, a convocat un Comandament de urgența la Primaria Capitalei, dupa confirmarea primului caz de coronavirus in Romania și a anunțat masurile deja aplicate, conform pr...

- Primarul General, Gabriela Firea, a convocat astazi, incepand cu ora 13.00, la sediul Primariei Capitalei, un Comandament de urgenta, avand in vedere aparitia primului caz de coronavirus in Romania.La sedinta vor participa: conducerea ASSMB, managerii si directorii medicali ai celor 19 spitale aflate…

- Nicușor Dan, candidat independent la Primaria Capitalei, a declarat joi la RFI ca in acest moment nu ia in calcul intrarea in PNL:„In aceasta campanie am sprijinul USR-ului. Multa lume s-a raliat demersului meu, sunt mulți oameni din USR care au militat pentru ca USR-ul sa nu-și puna propriul candidat…

- "Am pus la dispozitie o locatie pentru persoanele car se afla in carantina in aceasta perioada timp de 14 zile. Lcatia a fost pusa la dispozitie de catre Primaria Capitalei. Este un secret de serviciu, nu pot sa va dau adresa", a spus aceasta in legatura cu virusul care a starnit panica printre romani.…

- "Cred ca PSD are nevoie de un lider care sa puna impreuna cu noi osul la treaba, care sa ne uneasca si nu sa ne dezbi9ne, care sa stea putin in concediu si in week-end si sa fie alaturi de noi si alaturi de oameni" a afirmat FIea duminica dupa aiaza, la Conferinta extraordinara a PSD Bucuresti.…

- Ministrul Mediului Costel Alexe si primarul general Gabriela Firea au avut, marti seara, un schimb de replici cu privire la poluarea din Capitala, cel dintai reprosandu-i ca Primaria nu a luat masuri pentru imbunatatirea calitatii aerului. "Mutati-va din Bucuresti, daca nu va place in Bucuresti", ii…

- Elevii din Bucuresti au acces gratuit la tratamente stomatologice executate la cele mai moderne standarde Dotari in valoare de peste 2 milioane de euro au fost realizate in ultimii 3 ani in cabinetele de medicina generala si stomatologice. Finantarea a fost asigurata de Primaria Capitalei, prin ASSMB…

- Primarul General, Gabriela Firea, a transmis ca Termoenergetica București este, de la 1 decembrie, noul operator de termie al Capitalei, companie preluand, in integralitate, activitatea RADET si angajatii fostei regii, pentru a asigura continuitatea furnizarii agentului termic in Bucuresti. Termoenergetica…