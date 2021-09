Primăria Florești dorește SUPLIMENTAREA locurilor la creșele din comună

Administrația floreșteana lucreaza în continuare la una dintre cele mai mari probleme cu care se confrunta locuitorii comunei, adica lipsa locurilor în creșa. Astfel, în urmatoarea ședința de consiliu local, consilierii vor vedea un proiect de hotarâre pentru închirierea unui spațiu ce va fi transformat în creșa.

&"Îmi doresc ca toți copiii noștrii sa poata învața în aceasta, sa aiba parte de un învațamânt de calitate și ne dorim sa creștem gradul… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

